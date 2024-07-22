سياسة
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جهاز الخدمة السرية: محاولة اغتيال ترمب أكبر فشل عملياتي لنا منذ سنوات
وصفت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي، كيمبرلي تشيتل، محاولة اغتيال الرئيس السابق للبلاد دونالد ترمب، بأنها كانت "أكبر فشل عملياتي لجهاز الخدمة السرية" منذ سنوات طويلة.
جهاز الخدمة السرية: محاولة اغتيال ترمب أكبر فشل عملياتي لنا منذ سنوات
الكرملين يؤكد أن بوتين ليست لديه خطط للتواصل مع ترمب بعد محاولة اغتياله / صورة: Reuters
22 يوليو 2024

وشددت تشيتل، في أثناء إدلائها بشهادتها، اليوم الاثنين، أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي، على أن محاولة اغتيال ترمب "غير مقبولة"، وأنها تتحمل "المسؤولية الكاملة" نيابةً عن مؤسستها، عن كل المشكلات المتعلقة بالإجراءات الأمنية في هذا الصدد.

ورأت تشيتل أن محاولة اغتيال ترمب هي "أكبر فشل عملياتي لجهاز الخدمة السرية منذ سنوات طويلة"، مشيرةً إلى أنهم عقدوا الاجتماعات اللازمة داخل جهاز الخدمة لتوضيح كل جوانب الحادث ومنع تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية مرة أخرى.

وتعرضت تشيتل لانتقادات شديدة بدعوى وجود ثغرات أمنية عديدة تتعلق بمحاولة اغتيال ترمب، ودعاها أعضاء جمهوريون في الكونغرس إلى الاستقالة.

وفي 13 تموز/يوليو، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لمحاولة اغتيال، وأُصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسيلفانيا، وسُمعت أصوات عيارات نارية خلال الكلمة وشوهدت دماء على أذن ترمب، وقال عقب الحادثة: "أنا بخير وأخضع لفحوص طبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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