وشددت تشيتل، في أثناء إدلائها بشهادتها، اليوم الاثنين، أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي، على أن محاولة اغتيال ترمب "غير مقبولة"، وأنها تتحمل "المسؤولية الكاملة" نيابةً عن مؤسستها، عن كل المشكلات المتعلقة بالإجراءات الأمنية في هذا الصدد.

ورأت تشيتل أن محاولة اغتيال ترمب هي "أكبر فشل عملياتي لجهاز الخدمة السرية منذ سنوات طويلة"، مشيرةً إلى أنهم عقدوا الاجتماعات اللازمة داخل جهاز الخدمة لتوضيح كل جوانب الحادث ومنع تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية مرة أخرى.

وتعرضت تشيتل لانتقادات شديدة بدعوى وجود ثغرات أمنية عديدة تتعلق بمحاولة اغتيال ترمب، ودعاها أعضاء جمهوريون في الكونغرس إلى الاستقالة.

وفي 13 تموز/يوليو، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لمحاولة اغتيال، وأُصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسيلفانيا، وسُمعت أصوات عيارات نارية خلال الكلمة وشوهدت دماء على أذن ترمب، وقال عقب الحادثة: "أنا بخير وأخضع لفحوص طبية".