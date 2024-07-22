سياسة
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برلين تدعو تل أبيب للتعامل بجدية مع رأي العدل الدولية والتمهيد لحل الدولتين
دعت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إسرائيل إلى الأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه على الفور.
برلين تدعو تل أبيب للتعامل بجدية مع رأي العدل الدولية والتمهيد لحل الدولتين
وزيرة الخارجية الألمانية تحث إسرائيل على أخذ رأي محكمة العدل الدولية بجدية حتى لو لم يكن مُلزماً / صورة: AFP Archive
22 يوليو 2024

تأتي دعوة بيربوك قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مقر الاتحاد، لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأضافت: "حتى لو لم يكن هذا التقرير مُلزماً، فمن المناسب للحكومة الإسرائيلية أن تأخذ هذا التقرير على محمل الجد، وقبل كل شيء، أن تمهّد الطريق لحل الدولتين".

وأشارت الوزيرة إلى أن محكمة العدل الدولية نشرت تقريراً توجيهياً يوضح مسؤولية المجتمع الدولي عن الوضع في الشرق الأوسط، وما يتعلق بحل الدولتين. ودعت إسرائيل إلى تمهيد الطريق لحل الدولتين، قائلةً: "لأن هذا هو الضمان الوحيد الذي يمكّن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش معاً في سلام في المستقبل".

وتابعت: "اليوم، هنا في بروكسل، لدينا بصفتنا أوروبيين الفرصة لإلقاء نظرة عن قرب على هذا التقرير. وحتى قبل صدوره، كان من الواضح بالفعل أن سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين".

والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت المحكمة أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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