سياسة
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في أول تصريح علني لها.. هاريس: أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات الرئاسية
صرحت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الاثنين، بأن أمامها 105 أيام للفوز بالانتخابات، معلنةً أنها ستتوجه إلى مقر الحملة الانتخابية بولاية ديلاوير "لتحية موظفيها".
في أول تصريح علني لها.. هاريس: أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات الرئاسية
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي كلمات أمام فرق بطل الرابطة الوطنية لألعاب القوى الجماعية / صورة: Reuters
22 يوليو 2024

جاء ذلك في أول تصريحات علنية لهاريس منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجأة تنحيه عن السباق الرئاسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيَّد تولي نائبته حملة انتخابات 2024.

وأوضحت هاريس، في كلمة ألقتها في البيت الأبيض خلال استضافتها حدثاً للاحتفال بفِرق بطولة الاتحاد الوطني لألعاب القوى الجماعية: "الرئيس بايدن يناضل كل يوم من أجل مصلحة الشعب الأمريكي ونحن ممتنون للغاية لخدمته لأمتنا".

وأضافت: "أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات، وسأتوجه إلى مقر الحملة الانتخابية في ديلاوير لتحية موظفيها"، مشيرةً إلى أن "إرث الإنجازات التي حققها بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث"، مؤكدةً أنه "في فترة ولاية واحدة، تجاوز بالفعل إرث معظم الرؤساء الذين خدموا فترتين في المنصب".

وأعلن مكتب هاريس أنها ستعقد مشاركة انتخابية لم يُكشف عنها سابقاً في مدينة ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، مسقط رأس بايدن، في وقت لاحق بعد الظهر، ومن غير الواضح ما إذا كان بايدن، الذي يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، سيشارك أم لا.

وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، مساء الأحد، بكسب ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة والتغلب على مرشح الجمهوريين دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وأعرب عن دعمه وتأييده "الكاملين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحةً رئاسيةً عن الحزب الديمقراطي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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