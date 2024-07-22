جاء ذلك في أول تصريحات علنية لهاريس منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجأة تنحيه عن السباق الرئاسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيَّد تولي نائبته حملة انتخابات 2024.

وأوضحت هاريس، في كلمة ألقتها في البيت الأبيض خلال استضافتها حدثاً للاحتفال بفِرق بطولة الاتحاد الوطني لألعاب القوى الجماعية: "الرئيس بايدن يناضل كل يوم من أجل مصلحة الشعب الأمريكي ونحن ممتنون للغاية لخدمته لأمتنا".

وأضافت: "أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات، وسأتوجه إلى مقر الحملة الانتخابية في ديلاوير لتحية موظفيها"، مشيرةً إلى أن "إرث الإنجازات التي حققها بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث"، مؤكدةً أنه "في فترة ولاية واحدة، تجاوز بالفعل إرث معظم الرؤساء الذين خدموا فترتين في المنصب".

وأعلن مكتب هاريس أنها ستعقد مشاركة انتخابية لم يُكشف عنها سابقاً في مدينة ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، مسقط رأس بايدن، في وقت لاحق بعد الظهر، ومن غير الواضح ما إذا كان بايدن، الذي يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، سيشارك أم لا.

وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، مساء الأحد، بكسب ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة والتغلب على مرشح الجمهوريين دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وأعرب عن دعمه وتأييده "الكاملين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحةً رئاسيةً عن الحزب الديمقراطي.