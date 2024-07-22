وقالت القناة 14 العبرية إن إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح جراء سقوط صاروخ في تسوريائيل شمالي إسرائيل. فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، بأن 10 صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، باتجاه الجليل الغربي وجرى اعتراض معظمها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات في الجليل الغربي، جرى إطلاق وابل كثيف من الصواريخ على المنطقة من الأراضي اللبنانية". وأضافت: "أفاد سكان بسقوط صاروخ قرب سيارة وأحدث أضراراً بالطريق على مقربة من مستوطنة موشاف تسوريئيل التي لم يجرِ إخلاؤها في الجليل". كما تضرر منزل في المستوطنة ذاتها جراء إصابته بصاروخ.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين: "قبل قليل جرى إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة حيفا (شمال) ليتضح فيما بعد أن الحديث عن تشخيص كاذب". وتابع: "لم يجرِ تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة ولا توجد خشية من حدث أمني".

بدوره، قال "حزب الله" في بيان إن مقاتليه "أدخلوا ‏‏على جدول نيرانهم مستعمرة تسوريئيل وقصفوها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

في السياق ذاته، بثت كتائبالقسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، صوراً لقصفها من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء "300- شوميرا" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى برشقة صاروخية، في حين نعى الحزب السوري القومي مقاتلاً قتل في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شيحين جنوبي لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الحدود، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني. وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.