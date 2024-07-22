سياسة
3 دقيقة قراءة
حزب الله يوسع دائرة استهدافه ويقصف بلدات مأهولة شمال إسرائيل ويوقع إصابتين
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نحو 10 صواريخ أطلقت مساء الاثنين، من لبنان تجاه بلدات لم يجرِ إخلاؤها بالجليل الغربي شمال إسرائيل، وجرى اعتراض بعضها في سماء مدينة عكا.
حزب الله يوسع دائرة استهدافه ويقصف بلدات مأهولة شمال إسرائيل ويوقع إصابتين
"حزب الله" يعلن قصف مستوطنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية / صورة: Reuters
22 يوليو 2024

وقالت القناة 14 العبرية إن إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح جراء سقوط صاروخ في تسوريائيل شمالي إسرائيل. فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، بأن 10 صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، باتجاه الجليل الغربي وجرى اعتراض معظمها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات في الجليل الغربي، جرى إطلاق وابل كثيف من الصواريخ على المنطقة من الأراضي اللبنانية". وأضافت: "أفاد سكان بسقوط صاروخ قرب سيارة وأحدث أضراراً بالطريق على مقربة من مستوطنة موشاف تسوريئيل التي لم يجرِ إخلاؤها في الجليل". كما تضرر منزل في المستوطنة ذاتها جراء إصابته بصاروخ.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين: "قبل قليل جرى إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة حيفا (شمال) ليتضح فيما بعد أن الحديث عن تشخيص كاذب". وتابع: "لم يجرِ تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة ولا توجد خشية من حدث أمني".

بدوره، قال "حزب الله" في بيان إن مقاتليه "أدخلوا ‏‏على جدول نيرانهم مستعمرة تسوريئيل وقصفوها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

في السياق ذاته، بثت كتائبالقسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، صوراً لقصفها من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء "300- شوميرا" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى برشقة صاروخية، في حين نعى الحزب السوري القومي مقاتلاً قتل في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شيحين جنوبي لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الحدود، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني. وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us