وجرى تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتاً (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية. أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقرّ بغالبية 63 صوتاً مقابل معارضة 9 أصوات. فيما نص القرار الثالث على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية وطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، وجرى تمريره بموافقة 50 صوتاً مقابل 10 معارضة أصوات.

وفي الوقت الذي ستجري فيه إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانوناً، لقيت هذه المشاريع معارضة وإدانات واسعة على الساحة الفلسطينية والعربية، فقد اعتبرتها مؤسسات فلسطينية، "استهتاراً" بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، داعية إلى الرد بدعم المنظمة "سياسياً ومالياً".

وقال أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ على منصة إكس: "إن قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية"، مؤكداً أن "الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارَس يومياً ضد الشعب الفلسطيني".

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار الكنيست يعد "قراراً خطيراً ويحمل أبعاداً سياسية، وتحركاً خطيراً في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين". ودعا في بيان، إلى محاسبة إسرائيل، مطالباً بـ"عزل الكيان العنصري ومعاقبته وطرده من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي لإجباره على المثول للإرادة الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها تصنيف الكنيست للأونروا منظمة إرهابية، وعدت هذا الإجراء باطلاً وغير قانوني وصادراً عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم. وشددت الحركة في تصريح صحفي الاثنين على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، "مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه للقوانين والأعراف الدولية كافة"، فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن "تصديق كنيست الاحتلال على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية ينذر بحرب تجويع ضد اللاجئين الفلسطينيين".

من جانبها، استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير خطوة الكنيست الأخيرة قائلة إنها تهدف "إلى تقويض أونروا ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولاً إلى تصفية وجودها في القدس وغزة والضفة الغربية". وقال رئيس الدائرة أحمد أبو هولي في بيان: "إن القرار ا لاسرائيلي يتحدى العالم"، داعياً المجتمع الدولي إلى "قول كلمة حاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة".

وفي السياق، أدانت حركة فتح تلك الخطوة معتبرة إياها "تحدياً سافراً للقانون الدولي ومحاولة لتصفية حقوق الشعب التاريخيّة". وطالبت في بيان، المجتمع الدولي بـ "اتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلزامها بالانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه".

وعربياً، أدان الأردن، الاثنين، قرار الكنيست الإسرائيلي قائلاً: "إن ذلك يمثّل انتهاكاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال". وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان: "ذلك القرار محاولة لقتل الوكالة واغتيالها سياسياً، واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي".