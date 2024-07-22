وأضاف بايدن في مكالمة عامة مع مقر حملته الذي تحول إلى مقر حملة لنائبته كامالا هاريس: "أنا مصمم على مواصلة العمل وسأظل ملتزماً القيام بمهامي الرئاسية وسأعمل من أجل إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط".

وحضّ الرئيس الأمريكي أنصاره الاثنين على دعم ترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض السباق الرئاسي، معتبراً أن انسحابه من المنافسة كان "القرار الصائب". وقال: "أريد أن أقول للفريق، ادعموها. إنها الأفضل".

من جانبها، تعهدت هاريس الاثنين، بالفوز على دونالد ترمب في الانتخابات المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لكنها اعترفت بـ"تقلبات" سببها قرار جو بايدن الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض. وقالت هاريس لأعضاء حملتها في ديلاوير: "على مدى الأيام الـ106 المقبلة، سنعرض برنامجنا على الشعب الأمريكي، وسنفوز"، مضيفة: "لقد حدثت تقلبات، وتختلجنا جميعاً العديد من المشاعر المختلطة حول هذا الأمر، أود فقط أن أقول إنني أحب جو بايدن".

في السياق ذاته، انتقدت هاريس ترمب وقالت إن "مشروعه المتطرف سيعيدنا إلى سياسات منحت الأغنياء امتيازات ضريبية وسوف يضعف الطبقة الوسطى ويعيد الولايات المتحدة إلى الخلف". وأضافت: "خلال مسيرتي في الادعاء العام حاكمت المجرمين من أمثال دونالد ترمب وسوف أطرح سجلي في مواجهة سجل ترمب المتهم من قِبل هيئة محلفين بالعنف الجنسي".