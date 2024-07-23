وتشرف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على تنسيق وإرسال المساعدات التركية إلى السودان. وحسب آفاد جرى تسليم المساعدات التي تضم مواد غذائية ومستلزمات النظافة وملابس ومستلزمات الإيواء ومواد طبية للسلطات السودانية بعد انطلاق السفينة من ميناء مرسين التركي.

وحضر حفل التسليم المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام، جراهام عبد القادر، ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، ووكيل وزارة الصحة ومدير المساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية عبد الرؤوف أمير، ومسؤولون بالسفارة التركية بالخرطوم، كما حضر الحفل مسؤولون من الهلال الأحمر السوداني.

وتتضمن المساعدات 1986من المواد الغذائية و160 طناً من الأدوية ومستلزمات طبية وفرتها وزارة الصحة التركية، و128 طناً من الملابس، و90 طناً من مواد التنظيف، و44 طناً من البطانيات ومستلزمات الإيواء. وجرى إرسال سفينة المساعدات الإنسانية إلى السودان استجابة لطلبات المساعدة الواردة من مختلف الجهات في السودان.

أوضاع كارثية ومساعدات محدودة

والسبت، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية في السودان "محدود للغاية". وأوضح غيبريسوس، أن الوصول إلى الخدمات الصحية بات أصعب بكثير في هذا البلد بسبب نقص العاملين، وشح الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشار إلى وجود قرابة 15 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة، مثل رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة وعلاج السرطان و السكري وغيرها من الأمراض الأخرى.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن 7 ملايين و 720 ألفاً و119 شخصاً نزحوا داخل السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 التاريخ الذي اندلعت فيه الحرب. وذكرت أن عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود ولجؤوا إلى دول مجاورة بلغ مليونين و196 ألفاً و355 سودانياً، 55% منهم أطفال دون سن 18 عاماً.

وحل السودان في مقدمة بلدان العالم من حيث عدد الأطفال النازحين بواقع 5 ملايين طفل حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

فيما ينحدر 36% من النازحين داخل البلاد من الخرطوم، و20% من جنوب دارفور، و14% من ولاية شمال دارفور، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وحسب غيبريسوس، فإن واحداً من كل خمسة أفراد في السودان، يعاني انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. وقال إن "755 ألف شخص يواجهون جوعاً كارثياً و25.6 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد. وهذه أسوأ مستويات الجوع التي سجلها التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في السودان".

وصرحت اعتزاز يوسف، مديرة لجنة الإنقاذ الدولية بالسودان (IRC)، أن ما يقرب من نصف البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأن 3 ملايين شخص على وشك المجاعة ومهددون بالموت جوعاً. بينما قال مانديب أوبراين، ممثل اليونيسف في السودان، إن حوالي 8.9 مليون طفل سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض، بدورها أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أن السودان "أحد أسوأ الأماكن في العالم" بالنسبة إلى الأطفال.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.