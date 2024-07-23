سياسة
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اعتقال أمريكي اتهم بجريمة كراهية لتهديده آخر من أصل فلسطيني بمسدس
قالت وزارة العدل الأمريكية الاثنين، إن رجلاً من ولاية كنتاكي اعتُقل ووُجهت إليه تهمة جريمة كراهية لتهديده رجلاً أمريكياً من أصل فلسطيني بمسدس، في خطوة رحب بها مدافعون عن توثيق تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا.
اعتقال أمريكي اتهم بجريمة كراهية لتهديده آخر من أصل فلسطيني بمسدس
لاحظ مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب على غزة/ صورة: AFP / Others
23 يوليو 2024

وقالت الوزارة إن الحادث وقع في نهاية مارس/آذار، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعرفت المشتبه به على أنه ملفين ليترال والضحية بالأحرف الأولى من اسمه فقط، أو.إس، فيما لم يتسن لوكالة رويترز بعد الاتصال بالمشتبه به.

ولاحظ مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

ورحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بتوجيه الاتهام إلى الرجل. وقال المجلس: "إن الشكاوى من الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة بلغت 8061 إجمالاً في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المجلس في تسجيلها قبل ما يقرب من 30 عاماً". وجاء في بيان الوزارة أن المشتبه به "لجأ إلى القوة أو التهديد باستخدام القوة لترهيب الضحية والتعرض له".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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