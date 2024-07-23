وقالت الوزارة إن الحادث وقع في نهاية مارس/آذار، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعرفت المشتبه به على أنه ملفين ليترال والضحية بالأحرف الأولى من اسمه فقط، أو.إس، فيما لم يتسن لوكالة رويترز بعد الاتصال بالمشتبه به.

ولاحظ مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

ورحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بتوجيه الاتهام إلى الرجل. وقال المجلس: "إن الشكاوى من الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة بلغت 8061 إجمالاً في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المجلس في تسجيلها قبل ما يقرب من 30 عاماً". وجاء في بيان الوزارة أن المشتبه به "لجأ إلى القوة أو التهديد باستخدام القوة لترهيب الضحية والتعرض له".