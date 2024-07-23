سياسة
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لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة.. الفصائل الفلسطينية توقّع إعلان بكين
وقّعت الفصائل الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وفق التليفزيون الصيني الذي قال إنها أجرت حواراً للمصالحة في العاصمة منذ يوم الأحد حتى اليوم الثلاثاء ليتوَّج بالتوقيع على "إعلان بكين".
لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة.. الفصائل الفلسطينية توقّع إعلان بكين
وزير الخارجية الصيني مع مسؤولين بارزين بالفصائل الفلسطينية خلال الحفل الختامي لحوار المصالحة ببكين / صورة: AFP
23 يوليو 2024

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب التي يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وأودت بحياة عشرات آلاف المدنيين.

وكانت شبكة التليفزيون الصيني العالمية (CGTN) أعلنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 14 فصيلاً فلسطينياً في المجمل سيلتقون ممثلين لوسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية الصيني.

وفي حين التقى ممثلون لحركتَي فتح وحماس في بكين في أبريل/نيسان الماضي لبحث جهود المصالحة، جاء التوقيع على "إعلان بكين" في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر، مخلفة أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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