وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب التي يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وأودت بحياة عشرات آلاف المدنيين.

وكانت شبكة التليفزيون الصيني العالمية (CGTN) أعلنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 14 فصيلاً فلسطينياً في المجمل سيلتقون ممثلين لوسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية الصيني.

وفي حين التقى ممثلون لحركتَي فتح وحماس في بكين في أبريل/نيسان الماضي لبحث جهود المصالحة، جاء التوقيع على "إعلان بكين" في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر، مخلفة أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.