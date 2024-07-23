سياسة
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رويترز: قمة أمنية بين مسؤولين أمريكيين وعراقيين لمناقشة الانسحاب العسكري
أفادت وكالة رويترز بأن قمة أمنية بين مسؤولين أمريكيين وعراقيين ستنعقد هذا الأسبوع في واشنطن لمناقشة مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.
رويترز: قمة أمنية بين مسؤولين أمريكيين وعراقيين لمناقشة الانسحاب العسكري
قوات أمريكية بقاعدة عسكرية في العراق. / صورة: Reuters
23 يوليو 2024

ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية (لم تسمِّها) قولها إن العراق يتطلع لبدء انسحاب القوات الأمريكية في سبتمبر/أيلول القادم لإنهاء عمل التحالف رسمياً بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأمريكية بصفة "استشارية".

وأضافت أنه تجري مناقشة الموقف العراقي مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع في قمة أمنية، مشيرة إلى أنه لا يوجد اتفاق رسمي على إنهاء التحالف أو أي جدول زمني مرتبط به حتى الآن.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الجانبين يجتمعان في واشنطن هذا الأسبوع لتحديد كيفية نقل مهمة التحالف على أساس التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي اتفقت واشنطن وبغداد على تشكيل مجموعات عمل مكونة من "متخصصين عسكريين ودفاعيين"، في إطار اللجنة العسكرية العليا المشتركة، لمناقشة مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على الأراضي العراقية. وانعقدت على إثرها عدة اجتماعات بين الطرفين.

يأتي ذلك في ظل توتر إقليمي متصاعد، بدأ بالحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبعتها هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، فيما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أمريكي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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