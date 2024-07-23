سياسة
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نتنياهو يلتقي المرشحة الديمقراطية هاريس بواشنطن لبحث الحرب في غزة
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأمريكية واشنطن، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في وقت لاحق هذا الأسبوع ضمن سلسلة لقاءات، لبحث تطورات صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
نتنياهو يلتقي المرشحة الديمقراطية هاريس بواشنطن لبحث الحرب في غزة
نتنياهو يلتقي المرشحة الديمقراطية هاريس بواشنطن لبحث الحرب في غزة. / صورة: Reuters
23 يوليو 2024

وقال مكتب هاريس إن هذا اللقاء سيكون "منفصلاً" عن اللقاء الذي سيجمع نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما ذكر أحد مساعديها أن المسؤولة الأمريكية ستعقد لقاء مع نتنياهو بالبيت الأبيض، لكنها لن تحضر خطابه أمام الكونغرس.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مساعد هاريس قوله إنها تخطط "لتجديد تأكيد دعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها"، لكنها "ستنقل أيضاً رأيها بأن الوقت حان لإنهاء الحرب بطريقة تضمن أمن إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في الكرامة والحرية وتقرير المصير".

ووصل نتنياهو أمس الاثنين إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلقي خطاباً أمام الكونغرس في خضم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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