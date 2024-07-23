وأفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت بصاروخٍ موقعاً في مخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المقاتلين والمدنيين الفلسطينيين، من بينهم قائدان بارزان، أحدهما في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والثاني في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

من جانبه قال رئيس اللجنة الشعبية في المخيم فيصل سلامة إن "أُمّاً وابنتها استُشهدتا وثلاثة شبان قُصفوا بطائرة مسيّرة"، فيما ذكرت مصادر محلية أن المرأة وابنتها تعملان متطوعتين في الإسعاف داخل المخيم.

في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن ما يقرب من 25 آلية عسكرية للاحتلال اقتحمت المخيم مساء الاثنين في عملية مستمرة حتى اليوم الثلاثاء، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة ودمار واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وجنوباً في الخليل استُشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية بلدة سعير شمال شرق الخليل، وبلدة وادي الجوايا جنوباً، فيما قامت قوات الاحتلال بعمليات دهم واعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المدنيين.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية أفادت وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطناً فلسطينياً من قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين واصابة واعتقال الآلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع حرب تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، على غزة، ما أسفر عن 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.