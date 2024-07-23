وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن المناورات المخطط لها مسبقاً نُفّذت، مشيرة إلى تنفيذ مناورات متنوعة بقاذفات الصواريخ الأرضية المتنقلة من طراز "يارس"، القادرة على تنفيذ هجمات نووية، وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي تجري فيها روسيا مناورات من هذا النوع.

في غضون ذلك قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء، إن هجوماً جوياً روسياً ألحق أضراراً بمنشآت بنية تحتية حيوية في منطقة سومي بشمال شرق البلاد، وذكرت القوات الجوية الأوكرانية عبر تليغرام، أن أنظمة دفاعها الجوي دمّرت 7 مسيرات من أصل 8 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضافوا أن روسيا أطلقت أيضاً صاروخاً جويّاً موجَّهاً من طراز "كيه.إتش-69" لكنه "لم يبلغ هدفه" نتيجة اعتراضه، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام: "اعترضت الدفاعات الجوية (مساء الاثنين) ودمرت مسيرتين فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق بيلغورود فضلاً عن 21 فوق أراضي جمهورية القرم ومياه البحر الأسود".

كانت روسيا أعلنت الاثنين إسقاط 85 مسيّرة أوكرانية ليل الأحد-الاثنين وصباح الاثنين، من بينها 47 في منطقة روستوف الجنوبية الحدودية مع أوكرانيا، فيما أعلنت كييف مسؤوليتها عن هجوم بمسيّرات على مصفاة مدينة توابسيه الواقعة على البحر الأسود في منطقة كراسنودار في جنوب غرب روسيا ما أدى إلى اندلاع حريق.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، فيما فرضت عواصم في مقدمتها واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.