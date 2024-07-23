سياسة
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الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين شمالي العراق بينهم مطلوب باللائحة الحمراء
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 4 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي، بينهم مدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، بغارة جوية في منطقة عمليات المخلب شمالي العراق.
الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين شمالي العراق بينهم مطلوب باللائحة الحمراء
يواصل الجيش التركي عملياته ضد إرهابي تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق وسوريا. / صورة: AA
23 يوليو 2024

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن غارة جوية نفذها الجيش التركي أدت إلى تحييد 4 إرهابيين بينهم الإرهابي يوسف كالكان الملقب بـ"سوكان تشالا" أحد الملاحقين بالنشرة الحمراء للمطلوبين، بتهم "تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي".

والاثنين، أعلنت الوزارة أن الجيش التركي حيّد 3 من إرهابي تنظيم PKK الإرهابي في منطقة أسوس شمالي العراق، فيما حيّد الجيش التركي 4 من إرهابيي تنظيم PKK/YPG الإرهابي في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا، بعمليات منفصلة.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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