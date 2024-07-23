وقال محافظ الحديدة المعيَّن من جماعة الحوثي محمد قحيم، في منشور على منصة إكس، إنه تم "إطفاء خزانات محطة الكهرباء بفضل الله نهائياً".وأضاف أنه "رغم كمية الوقود الموجودة للقطاع الخاص فإنه تمت محاصرة النيران وإخمادها بنسبة 95%"، لافتاً إلى "تجاوز مرحلة الخطر على أرواح الأبرياء من سكان محيط المنشآت".

والسبت الماضي، شنّت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه، ما أسفر عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحاً.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي -بدعم أمريكي- يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.