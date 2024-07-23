وقالت الوزارة في بيان: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و90 شهيداً و90 ألفاً و147 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مشيرةً إلى أن "عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ولفتت إلى أن "حصيلة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة بلغت يوم أمس الاثنين، 73 شهيداً منهم 24 طفلاً و15 سيدة، وأكثر من 270 إصابة بينها حالات خطيرة".

وصباح الاثنين، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، والتي سبق أن ادعى أنها ضمن "المناطق الآمنة".جاء ذلك وسط حالة نزوح واسعة بين المدنيين القاطنين في تلك المناطق، الذين فروا إلى المناطق الغربية من المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج ما أدى إلى استشهاد 6 وإصابة 10 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وفي السياق نفسه، قال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بحالات الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أياديل ساباربيكوف إن عدد الأشخاص الذين قد يتعيّن إجلاؤهم من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية وصل إلى نحو 14 ألفاً.

وعبر المسؤول الأممي عن "قلقه البالغ" من إمكان تفشي الأوبئة في غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.