وقالت الخارجية التركية في بيان، إن "مساعي الكنيست لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تنظيماً إرهابياً، مرحلة جديدة من الهجمات التي تشنها إسرائيل بهدف تدمير الشعب الفلسطيني وهويته".

وأشارت الخارجية التركية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من أسست الأونروا التي تُعدّ رمزاً لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، مؤكدة أن إسرائيل تسعى عبر "تشويه صورة الأونروا إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم".

وشددت الخارجية على "دعمها القوي للأونروا"، ودعت المجتمع الدولي إلى "رفع صوته ضد الهجمات على الأونروا ودعم الوكالة"، مشيرةً إلى أن إسرائيل قتلت خلال الشهور التسعة الماضية نحو 200 موظف أممي، واستهدفت المدنيين في مدار الأونروا.