سياسة
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إصابات إثر غارة على جنوب لبنان.. وطيران الاحتلال يخرق جدار الصوت فوق بيروت
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، إصابة عدد من الأشخاص جرّاء هجوم بمسيّرات إسرائيلية على بلدة شقراء جنوبي البلاد، بينما اخترقت طائرات حربية إسرائيلية حاجز الصوت في أجواء العاصمة بيروت ومناطق أخرى.
إصابات إثر غارة على جنوب لبنان.. وطيران الاحتلال يخرق جدار الصوت فوق بيروت
قصف إسرائيلي على قرية الخيام جنوبي لبنان / صورة: AFP
23 يوليو 2024

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن "مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل (جنوب)، ما أسفر عن وقوع إصابات (لم تحدد عددهم أو طبيعة إصاباتهم) وباحتراق جزئي للسيارة".

كما أكدت مصادر أمنية وإعلامية، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها وجنوب العاصمة في مناطق خلدة والحدث وعرمون والدامور والجية وإقليم الخروب، وصولاّ إلى كسروان ومنطقة جزين جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الوكالة اللبنانية إن إسرائيل "أطلقت ليلاً وحتى فجر اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بينما حلقت مسيّرات إسرائيلية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل"، مضيفة أن إسرائيل "أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلّام في القطاع الغربي".

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الحدود، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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