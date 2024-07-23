وذكرت، صحيفة "جدلية" الإلكترونية، في 18 يوليو/تموز الجاري، أن أحد مراسلي BBC، استنكر في رسالته لدافي، ما وصفه بـ"سماح الهيئة، لمتحدثين إسرائيليين لأشهر عدة بالترويج لمزاعم لم يجرِ التحقق منها بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر".

وقال في رسالته إن التغطية شهدت "انهياراً مستمراً في تطبيق بعض المعايير التحريرية الأساسية على منصات BBC".

وأشارت رسالة ثانية إلى أن الهيئة سمحت "بتكرار الادعاءات والشهادات التي تُشجّع على اتهام أعداء إسرائيل، باتهامات متطرفة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الاتهامات مدعومة بالأدلة"، مؤكدة أن "الادعاءات والشهادات التي تثير احتمال التضليل الإسرائيلي كانت تُقابل بالتجاهل".

وأشارت الرسالتان إلى أنه "من المرجّح أن تكون تغطية BBC ساعدت جهود إسرائيل لضمان الدعم السياسي من الغرب لتصرفاتها، وترهيب المعارضين لها وتصويرهم على أنهم مؤيدون لأبشع الفظائع" ، كما دعتا إدارة الهيئة إلى وضع حد لمدى السماح بالتحريض وخطاب الكراهية ضد الفلسطينيين على منصاتها.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​