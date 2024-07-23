سياسة
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ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في إثيوبيا إلى 229 قتيلاً
أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انزلاق التربة التي حدثت أمس الاثنين، ، عقب هطل أمطار غزيرة على جنوب البلاد إلى 229 قتيلاً. وأفادت إدارة شؤون الاتصالات بمنطقة غوفا، بأن 148 رجلاً و81 امرأة لقوا حتفهم حتى الآن.
ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في إثيوبيا إلى 229 قتيلاً
مقتل نحو 160 شخصاً بانزلاق تربة في جنوب إثيوبيا / صورة: AFP
23 يوليو 2024

وصرّح مسؤول منطقة غوفا داغيماوي أييلي، بأن "الأشخاص الذين سارعوا للمشاركة بأعمال الإنقاذ لقوا مصرعهم.. بمن فيهم المسؤول المحلي وأساتذة وعاملون في مجال الصحة ومزارعون"، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية الرسمية.

من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إنه "متضامن مع الشعب والحكومة الإثيوبية"، وأضاف على منصة إكس: "نصلي من أجل عائلات أكثر من 157 شخصاً فقدوا حياتهم بشكل مأساوي في انزلاقات تربة مدمّرة".

ووقعت الكارثة في كيبيلي (أصغر قسم إداري) في كينشو الواقعة في منطقة وريدا في غيزي-غوفا، وهي منطقة ريفية جبلية يصعب الوصول إليها، وتبعد أكثر من 450 كيلومتراً وعشر ساعات بالسيارة عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويعتبر هذا أسوأ انزلاق للتربة تشهده إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من ناحية عدد السكان في القارة الإفريقية (120 مليون نسمة) والواقعة في القرن الإفريقي.

وكانت جنوب إثيوبيا من المناطق التي تضررت جراء الفيضانات في أبريل/نيسان ومايو/أيار، خلال موسم الأمطار "القصير". وبدأ موسم الأمطار "الطويل" في البلاد الواقعة في شرق إفريقيا في يونيو/حزيران.

وفي مايو/أيار 2016، قُتل 41 شخصاً في انزلاق تربة عقب هطل أمطار غزيرة على منطقة ولاييتا الإدارية، الواقعة أيضاً في منطقة الأمم الجنوبية، وفي عام 2017، لقي 113 شخصاً حتفهم بانهيار جبل من القمامة في مقلب نفايات على مشارف أديس أبابا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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