سياسة
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"متعددة المهام وبها أنظمة تخفٍّ".. الحوثيون يعلنون مواصفات المسيّرة يافا
نشرت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لطائرة "يافا" المسيّرة التي قالت إنها قصفت هدفاً مهماً في تل أبيب قبل أيام، مشيرة إلى أنها "طائرة بعيدة المدى متعددة المهام".
"متعددة المهام وبها أنظمة تخفٍّ".. الحوثيون يعلنون مواصفات المسيّرة يافا
جماعة الحوثي في اليمن تنشر مقاطع مصورة للطائرة المسيّرة "يافا" ومواصفاتها / صورة: TRT عربي
23 يوليو 2024

وشملت مواصفات الطائرة أنها "تحمل رأساً حربياً شديد الانفجار، ولديها أنظمة تخفٍّ عن الرادارات والدفاعات الجوية"، حسبما نشرت الجماعة اليمنية. وتضمن المقطع المصوّر افتتاح معرض خاص بطائرة "يافا" وبعض مواصفاتها، إضافة إلى مشاهد من أكثر من زاوية لإطلاق المسيّرة في سماء المنطقة.

والجمعة الماضي، أعلنت جماعة الحوثي، أنها استهدفت تل أبيب بطائرة مسيّرة قادرة على التخفي عن الرادار، وأسفر الهجوم عن تفجير أحد المباني وقتل شخص واحد مع وقوع عدد من الإصابات.

وكشف إعلام يمني تابع للحوثي أن "مسيرّة يافا تمكنت من عبور مسافة مقدارها 2300 كيلومتر لتصل إلى قلب يافا المحتلة (تل أبيب)، متجاوزة بذلك عديداً من الأنظمة الدفاعية الجوية (الإسرائيلية) المتقدمة".

وقالت الجماعة اليمنية إن هجومها بطائرة مسيَّرة على مدينة تل أبيب "نقلة نوعية" في عملياتها ضد إسرائيل، متوعدة بتصعيد عملياتها وضرب أهداف "حساسة جدّاً" في إسرائيل.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل بردٍّ من الجماعة من حين إلى آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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