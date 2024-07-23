سياسة
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أنقرة ترحب بـ"إعلان بكين" بين الفصائل الفلسطينية وتدعو إلى تنفيذه
رحّبت وزارة الخارجية التركية، بالإعلان الذي تبنته الفصائل الفلسطينية في اجتماع بكين، اليوم الثلاثاء، داعية إلى تنفيذه وآملة بأن تسفر تلك الجهود وكذا جهود أنقرة بهذا الخصوص عن نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن.
أنقرة ترحب بـ"إعلان بكين" بين الفصائل الفلسطينية وتدعو إلى تنفيذه
الخارجية التركية ترحب بـ"إعلان بكين" بين الفصائل الفلسطينية وتدعو إلى تنفيذه / صورة: AA
23 يوليو 2024

وقالت الخارجية التركية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يسعدنا أن الكيانات والفصائل الفلسطينية اجتمعت في بكين بناءً على دعوة من حكومة جمهورية الصين الشعبية واعتمدت إعلاناً بشأن ضمان الوحدة الوطنية".

وأشارت إلى تقدير أنقرة لـ"مساهمات جمهورية الصين الشعبية في عملية المصالحة بين الفلسطينيين"، مؤكدة أنه في ظل الظروف الحالية "إذ تستمر الهجمات الإسرائيلية على غزة بكل كثافتها، وتكثف الهجمات على الضفة الغربية والقدس الشرقية، تزداد أهمية وإلحاح ضمان الوحدة الفلسطينية".

وأعربت الخارجية في البيان عن أملها في تنفيذ الخطوات المسجلة في الإعلان، وأن تسفر الجهود المستمرة منذ فترة طويلة بمساهمات أنقرة لتحقيق الوحدة السياسية الفلسطينية، عن نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن.

ووقّعت الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، بينما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب التي يشنّها الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وأودت بحياة عشرات آلاف المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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