وأشارت الصحيفة إلى أن بعض العلماء المغادرين تلقى عروضاً للعمل بالخارج، بينما خرج آخرون في إجازة غير مدفوعة الأجر. وتابعت: "وصل 7 محاضرين كبار في دائرة الرياضيات بالجامعة العبرية إلى نقطة الانهيار بعد انقلاب النظام (هيمنة اليمين المتشدد على الدولة، منذ تشكيل الحكومة الراهنة في ديسمبر/كانون الأول 2022)".

واعتبرت أن "قصة هؤلاء العلماء تمثل علامة تحذير للأوساط الأكاديمية الإسرائيلية كلها"، لافتة إلى وجود" آراء متضاربة حول العدد الفعلي لعلماء الرياضيات الذين غادروا إسرائيل. لكن وزارة التعليم تقول إن نحو 7 غادروا البلاد. وهذا يمثل اتجاهاً؛ ففي الماضي كان العدد أقل، والآن يبدو الأمر مختلفاً".

وحسب الصحيفة فإن "أحد هؤلاء العلماء تلقى عرضاً في مدينة شيكاغو الأمريكية، وآخر ذهب في إجازة غير مدفوعة الأجر، وهم عادة ما يقولون إنه لا توجد فرص كبيرة لعودتهم إلى إسرائيل". بينما لم تعقب الحكومة على التقرير حتى الساعة 15:45 "ت.غ".

ويعتبر معارضون ووسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو الراهنة هي الأكثر تشدداً منذ إقامة إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة. وقبل فترة، أقرت الحكومة تشريعات تدّعي أنها تهدف إلى إصلاح القضاء، بينما تراها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية" وهيمنة على مؤسسات الدولة.

ويرجح خبراء أن يتجه المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من اليمين المتشدد عقب حرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.