ومن المتوقع أن يلقي نتنياهو كلمة أمام جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس الأربعاء، في وقت تستمر فيه التوترات بين البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين بسبب القصف الإسرائيلي المستمر في غزة، وأيضاً بسبب عراقيل متعددة تعترض إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصَر.

"حرج وسط الديمقراطيين"

ونقل موقع "والا" العبري، أمس الاثنين، عن مسؤول كبير في الوفد المرافق لنتنياهو قوله: "يبدو أن اللقاء مع الرئيس بايدن لن يجري غداً"، مضيفاً: "ما زلنا ننتظر رد البيت الأبيض"، فيما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن "عقد اللقاء متوقف على خروج الرئيس بايدن من العزل بسبب إصابته بفيروس كورونا".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، رفضت ترؤس جلسة الكونغرس المشتركة في أثناء الخطاب المزمع لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وتوقعت الصحيفة أن تلتقي هاريس مع نتنياهو بشكل منفصل في ظل خلاف بين بايدن ونتنياهو حول إدارة إسرائيل للحرب على غزة وعدم نقل كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.

وقالت الصحيفة نقلاً عن المصدرين المذكورين، إن مسؤولي البيت الأبيض حاولوا النأي بأنفسهم عن زيارة نتنياهو، إذ أخبروا الناس أنهم لم يشاركوا في الدعوة، وكان من المتوقع أن يسافر بايدن إلى تكساس يومَ خطاب نتنياهو أمام الكونجغس وأن لا يحضر الخطاب.

بدورها قالت السيناتورة الديمقراطية، باتي موراي، إنها لن ترأس الاجتماع المشترك، مشيرةً إلى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي اليهودي، بن كاردين، سيتولى رئاسته، فيما أشارت الصحيفة إلى أن الصراع حول مَن سيرأس مجلس الشيوخ يؤكد مدى حرج خطاب نتنياهو بالنسبة للديمقراطيين، الذين صوتوا بأعداد كبيرة من أجل إرسال مليارات الدولارات في شكل دعم عسكري إضافي لإسرائيل، ولكنهم عانوا من تكتيكات نتنياهو والكارثة الإنسانية في غزة.

من ناحية أخرى أعلنت رئيسة الكونغرس السابقة نانسي بيلوسي أنها تشعر بخيبة أمل من دعوة نتنياهو، معتبرة أن خطابه في واشنطن لن يؤدي إلا إلى تأجيج الجدل حول الحرب في غزة، وقالت النائبة عن ولاية كاليفورنيا في حديث مع شبكة CNN الشهر الماضي، إن "دعوة نتنياهو كانت خاطئة، ولم أكن لأدعوه على الإطلاق لو كنت على رأس المجلس".

مقاطعة واسعة لخطاب نتنياهو

وفي وقت سابق وقّع أكثر من 200 موظف مجهول في 122 مكتباً للكونغرس على رسالة تدعو إلى الاحتجاج أو مقاطعة خطاب نتنياهو، حسب موقع "ذي هيل" المختص بشؤون الكونغرس. وقالت الرسالة، التي أعدّتها رابطة الموظفين التقدميين ووقّع عليها 230 موظفاً في مجلسَي النواب والشيوخ، إن التحدث علناً ضد خطاب نتنياهو المشترك في 24 يوليو/تموز هو "مسألة أخلاقية" وليس سياسة.

وانتقد السيناتور بيرني ساندرز، نتنياهو، واصفاً إياه بـ"مجرم حرب"، وأكد عدم مشاركته في الاجتماع، كما انضمت السيناتورة إليزابيث وارن، من ولاية ماساتشوستس، ونواب آخرون، إلى المقاطعة، إذ أشاروا إلى أن السبب الرئيسي هي الكارثة الإنسانية في غزة. وقالت رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس، براميلا جايابال، إن حركة مقاطعة خطاب نتنياهو ستكون "واسعة"، مشيرةً إلى استياء عديد من الأشخاص من قدومه إلى واشنطن.

وقال النائب عن ولاية نيويورك، جمال بومان، إنه لن يحضر الخطاب، وكذلك أعلن النواب: رو خانا، من كاليفورنيا، وماكسويل فروست، من فلوريدا، وتشوي غارسيا، من إلينوي، وجريج كاسار، من تكساس، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، أنهم لن يحضروا خطاب نتنياهو المرتقب. وصرحت النائبة بيكا بالينت، من فيرمونت، بأنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحضر، موضحةً أنها تفكر في أقوى طريقة لإرسال رسالة احتجاج، كما ذكر النائب دون باير من فرجينيا أنه لن يحضر بسبب الأوضاع المأساوية في غزة.

ومن بين أبرز الشخصيات التي أعلنت عدم حضورها، السيناتور كريس فان هولين، الذي أعرب عن استيائه من دعوة نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، معتبراً أن ذلك لا يحترم جهود إدارة بايدن. كذلك انضم أعضاء "السكواد"، وهم مجموعة من النواب الديمقراطيين التقدميين، إلى قائمة المقاطعين، ومن بينهم جمال بومان وكوري بوش ورشيدة طليب وإلهان عمر وألكساندريا أوكازيو كورتيز.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن 6 مصادر مطلعة أن الديمقراطيين في مجلس النواب يناقشون خطوات تتجاوز فكرة "المقاطعة"، منها عقد مؤتمر صحفي أو وقفة احتجاجية أو فعالية بمشاركة عائلات المحتجزين لدى حماس في غزة، الذين يشعر كثيرون منهم بأن نتنياهو لم يفعل ما يكفي لتحرير ذويهم.

وبسبب خلافات مع بايدن، فإن هذه أول زيارة يُجريها نتنياهو إلى واشنطن منذ تشكيل حكومته اليمينية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي الأولى له أيضاً إلى الخارج منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما تبعه من عدوان إسرائيلي مدمِّر على غزة.

وآخر مرة دُعي نتنياهو للتحدث أمام جلسة خاصة لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، كان في 2015، وقاطع حينها ما يقرب من 60 مشرعاً ديمقراطياً الخطاب، الذي هاجم فيه الاتفاق النووي الذي كان الرئيس السابق باراك أوباما، على وشك التوقيع عليه. والآن، في خطابه المتوقَّع أمام الكونغرس في 24 يوليو/تموز، من المرجح أن يكون عدد المشرعين الغائبين أعلى بكثير، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.

ويعتزم نشطاء معارضون للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ودعم واشنطن لحليفتها في الشرق الأوسط، تنظيم احتجاجات قرب مبنى الكونغرس، غداً الأربعاء، وتتوقع الشرطة وجود "عدد كبير من المتظاهرين". وشهدت الولايات المتحدة أشهُراً من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وطلاب الجامعات بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها في غزة.