سياسة
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حكومة العراق توعز بوصف PKK الإرهابي "منظمةً محظورةً" بالمراسلات الرسمية
أوعزت الحكومة العراقية إلى مؤسسات الدولة بوصف تنظيم "PKK" الإرهابي "منظمة محظورة" في مراسلاتها الرسمية، عبر خطاب إلى برلمان البلاد.
حكومة العراق توعز بوصف PKK الإرهابي "منظمةً محظورةً" بالمراسلات الرسمية
حكومة العراق توعز بوصف PKK الإرهابي "منظمةً محظورةً" بالمراسلات الرسمية / صورة: الحكومة العراقية
23 يوليو 2024

وأفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن خطاباً رسمياً وصل إلى البرلمان العراقي، تضمن تعليمات جديدة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن التنظيم الإرهابي، إذ أمر باستخدام عبارة "منظمة محظورة" للإشارة إلى تنظيم PKK في المراسلات بين مؤسسات الدولة.

وفي مارس/آذار الماضي اعتبر مجلس الأمن القومي العراقي تنظيم PKK الإرهابي تنظيماً محظوراً في العراق ويشكّل تهديداً أمنيّاً لكل من بغداد وأنقرة، فيما رحّبَت أنقرة بالقرار مؤكدة وجوب التشاور بخصوص مكافحة التنظيمات الإرهابية وامتداداتها التي تستهدف تركيا عبر الأراضي العراقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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