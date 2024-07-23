سياسة
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مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي تقدّم استقالتها عقب محاولة اغتيال ترمب
قدمت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي تشيتل، استقالتها اليوم الثلاثاء، في أعقاب تعرّضها لانتقادات إثر محاولة اغتيال الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا.
مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي تقدّم استقالتها عقب محاولة اغتيال ترمب
مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية تقدم استقالتها عقب "محاولة اغتيال ترمب" / صورة: Reuters
23 يوليو 2024

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن تشيتل أعلنت استقالتها من منصبها عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى موظفي الخدمة السرية الأمريكية، وقالت فيها: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق الأمني. وبعد الأحداث، اخترت الخيار الصعب وقررت الاستقالة".

وتعرّضت تشيتل لانتقادات شديدة بدعوى وجود ثغرات أمنية عديدة تتعلق بمحاولة اغتيال ترمب، ودعاها أعضاء جمهوريون في الكونغرس إلى الاستقالة.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، تعرّض ترمب لمحاولة اغتيال، وأصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمّع انتخابي في بنسلفانيا. وسُمعت أصوات عيارات نارية في أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه، وقال عقب الحادثة: "أنا بخير وأخضع لفحوص طبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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