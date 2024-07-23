وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن تشيتل أعلنت استقالتها من منصبها عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى موظفي الخدمة السرية الأمريكية، وقالت فيها: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق الأمني. وبعد الأحداث، اخترت الخيار الصعب وقررت الاستقالة".

وتعرّضت تشيتل لانتقادات شديدة بدعوى وجود ثغرات أمنية عديدة تتعلق بمحاولة اغتيال ترمب، ودعاها أعضاء جمهوريون في الكونغرس إلى الاستقالة.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، تعرّض ترمب لمحاولة اغتيال، وأصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمّع انتخابي في بنسلفانيا. وسُمعت أصوات عيارات نارية في أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه، وقال عقب الحادثة: "أنا بخير وأخضع لفحوص طبية".