وأسفرت عملية الاحتلال عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم سيدتان، و3 من القادة البارزين في المخيم، حسب مصادر فلسطينية رسمية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "احتجزت جثامين 4 فلسطينيين بينهم فتاة".

وعقب إعلان جيش الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، انتهاء العملية التي بدأها في العاشرة من مساء الاثنين، خرج سكان المخيم ليعيشوا صدمة جديدة من حجم الدمار الذي لحق بالمخيم، والأضرار التي نتجت عن القصف بالمسيّرات الإسرائيلية، وفق ما رواه الأهالي للأناضول.

وحسب شهود عيان، دُمّرت عشرات المحال التجارية في المخيم، كما هُدم الكثير من الجدران الخارجية للمنازل بفعل الجرافات الإسرائيلية التي ألحقت الأضرار أيضاً بالبنية التحتية للمخيم، وتسببت في "انقطاع المياه وشبكات الكهرباء والاتصالات وخدمات الصرف الصحي"، وفقاً للأناضول.

وقال الشهود إنه "عند فجر الثلاثاء بدأت جرافات إسرائيلية تدمير حي الحمام، دخلت جرافة نوع دي 9، وشرعت بتدمير الشوارع وأعمدة الكهرباء وكل شيء، ثم بدأت جرف المنازل بشكل متعمد من أجل التدمير فقط"، مشيرين إلى أن "مشهد الشهداء محزن للغاية، قتلوا بقصف إسرائيلي، ثم دخلت الجرافات ونكلت بجثامينهم، هذا المشهد لم يمر علينا هنا في الضفة".