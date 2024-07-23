واندلعت الاحتجاجات في البلاد على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، وتصل حصة هذه الفئة إلى 30%.

وأصدرت الحكومة في بنغلاديش إخطاراً في الجريدة الرسمية مساء الاثنين، بخفض الحصة إلى 7% من 56% في الوظائف العامة. بينما قال طلاب محتجون، أعطوا مهلة 48 ساعة لعودة الحياة الطبيعية، في بيان إنهم سيردون على الحكومة بعد استعادة الحياة الطبيعية.

وكانت الاحتجاجات الطلابية على "نظام الوظائف" تحولت إلى أعمال عنف بعد مزاعم أن الشرطة ورجال حزب رابطة عوامي الحاكم فتحوا النار على المتظاهرين الأسبوع الماضي. ومدّدت الحكومة حظر التجول الذي فرضته منذ الجمعة الماضي، حتى الخميس.

وقال مفتش شرطة مستشفى كلية الطب في دكا، إم. دي. باتشو ميا، إن ما بين 70 إلى 80 طالباً وشخصاً يدخلون المستشفى يومياً في المتوسط ​​منذ الثلاثاء الماضي. وفي 19 يوليو/تموز الجاري، أضرم طلاب في بنغلاديش النار بمبنى التليفزيون الرسمي "BTV"

يشار إلى أنه بعد احتجاجات طلابية حاشدة في عام 2018، ألغت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة نظام المحاصصة، لكن المحكمة العليا أعادته الشهر الماضي. بينما جاء الحكم الأحدث بعد أن توجهت الحكومة إلى المحكمة العليا.

والأحد، أصدرت المحكمة العليا أمراً إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة إلى 7% والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها 5% لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال، مع تخصيص 93% من الوظائف على أساس الجدارة، بينما ستُخصّص نسبة 2% المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعوقين، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".