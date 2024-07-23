وأوضح دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن كل "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تقلب حياة الناس رأساً على عقب"، مؤكداً أن طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي الإخلاء في وقت قصير جداً عن طريق إرسال منشورات قبل الهجوم "يزيد من المخاطر على حياة الناس".

وذكر دوجاريك أن 150 ألف شخص اضطروا للفرار من خان يونس خلال، أمس الاثنين فقط، مشيراً إلى أن الناس اضطروا إلى الفرار من دون أن يأخذوا أي شيء معهم، مبيناً عدم وجود بنية تحتية في المناطق التي توجه إليها النازحون.

كان جيش الاحتلال، أصدر، أمس الاثنين، أوامر للفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي غربي المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.