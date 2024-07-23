سياسة
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محققون أمميون: السودان يشهد انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والاغتصاب الجماعي
أعلن محققون أمميون، اليوم الثلاثاء، أنهم وثّقوا "أنماطاً مقلقة" من الانتهاكات الجسيمة لأشخاص وقعوا ضحايا عنف الحرب في السودان، من بينها "قتل مروع وعنف جنسي واغتصاب جماعي" فضلاً عن "التعذيب والاختفاء القسري".
محققون أمميون: السودان يشهد انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والاغتصاب الجماعي
محققون أمميون يوثقون انتهاكات جسيمة جراء الحرب في السودان / صورة: مفوضية شؤون اللاجئين
23 يوليو 2024

وأشارت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إلى أنها أمضت 3 أسابيع في تشاد، التقت خلالها ناجين من النزاع في السودان، وأعضاء من المجتمع المدني السوداني ومراقبين.

وقال فريق المحققين في بيان إن الأشخاص الذين تحدثوا إليهم لديهم روايات تفصيلية عن "أعمال قتل مروعة وعنف جنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي". ودعت عضو البعثة منى رشماوي "لوقف هذه الأعمال الوحشية ومحاسبة مرتكبيها".

كما أشارت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي إلى التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي لحدوث عمليات "احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري"، إضافة إلى "أعمال نهب وحرق منازل واستخدام أطفال جنوداً".

ولفت المحققون إلى أن العديد من الانتهاكات تبدو أنها تستهدف وخصوصاً المهنيين، مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدرّسين والأطباء، معلنين أن "التهجير القسري كان قاسماً مشتركاً".

ودعا الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن "هذه الأزمة تتطلب دعم المجتمع الدولي برمته".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة، وازدادت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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