سياسة
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نتنياهو يعتزم لقاء بايدن وترمب خلال زيارته الولايات المتحدة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض الخميس، بينما يلتقي في اليوم التالي المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب، حسبما أعلن الأخير.
نتنياهو يعتزم لقاء بايدن وترمب خلال زيارته الولايات المتحدة
نتنياهو يعتزم لقاء بايدن وترمب خلال زيارته الولايات المتحدة / صورة: Reuters
23 يوليو 2024

ومنذ الاثنين يزور نتنياهو واشنطن، وقال مكتبه عبر بيان مقتضب: من المقرر عقد اجتماع رئيس الوزراء مع بايدن عند الساعة الواحدة بعد ظهر الخميس (بتوقيت الولايات المتحدة) في البيت الأبيض"، وفق إذاعة الجيش.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، أنه عقب لقائهما الخميس، سيلتقي نتنياهو وبايدن عائلات الأسرى الأمريكيين بقطاع غزة. ويحمل 8 من الأسرى الإسرائيليين في غزة الجنسية الأمريكية، وفق موقع "والا" العبري.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" له أنه سيلتقي نتنياهو في فلوريدا الجمعة. ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن الاثنين، وتستمر زيارته حتى الجمعة، وهي الأولى له منذ تشكيل حكومته في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ونشبت بين نتنياهو وبايدن خلافات وتوترات مكتومة لم تمنع واشنطن من تقديم دعم قوي لتل أبيب منذ اندلاع حربها المستمرة على غزة للشهر العاشر، والتي أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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