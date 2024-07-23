وقالت هاريس التي تحظى بدعم واسع داخل الحزب الديمقراطي بعد قرار الرئيس الحالي جو بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي، إن ترمب "يريد أن يعيد بلادنا إلى الوراء"، مؤكدةً أنها ستبذل جهوداً خلال الأسابيع المقبلة "لتوحيد صفوف الديمقراطيين للفوز (بالانتخابات المقررة) في نوفمبر/تشرين الثاني".

يأتي ذلك بعد تصريحات للزعيمين الرئيسيين للحزب الديمقراطي في الكونغرس، أكّدا فيها أنهما يؤيدان أن تكون هاريس مرشحة حزبهما لانتخابات الرئاسة.

وأنهى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز أياماً من التساؤلات حول مدى انضمامهما إلى العدد المتزايد من الديمقراطيين في دعم مسعى هاريس، لنيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات.

وتخلى بايدن عن محاولته إعادة انتخابه، الأحد الماضي، وسط مخاوف من أنه لم يعد لائقاً صحياً وذهنياً لخوض ما يُتوقّع أن يكون سباقاً شاقاً ضد ترمب.