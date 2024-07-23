سياسة
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"يريد إعادة بلادنا إلى الوراء".. هاريس تدشّن حملتها بمهاجمة ترمب
شنّت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، اليوم الثلاثاء، هجوماً على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، خلال كلمة أمام مؤيديها بمدينة ميلواكي في ولاية ويسكنسن المتأرجحة بمستهل حملتها الانتخابية.
"يريد إعادة بلادنا إلى الوراء".. هاريس تدشّن حملتها بمهاجمة ترمب
كامالا هاريس تستهل حملتها الانتخابية بالهجوم على ترمب وتأكيد أن عملها سينصب على توحيد صفوف الديمقراطيين / صورة: Reuters
23 يوليو 2024

وقالت هاريس التي تحظى بدعم واسع داخل الحزب الديمقراطي بعد قرار الرئيس الحالي جو بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي، إن ترمب "يريد أن يعيد بلادنا إلى الوراء"، مؤكدةً أنها ستبذل جهوداً خلال الأسابيع المقبلة "لتوحيد صفوف الديمقراطيين للفوز (بالانتخابات المقررة) في نوفمبر/تشرين الثاني".

يأتي ذلك بعد تصريحات للزعيمين الرئيسيين للحزب الديمقراطي في الكونغرس، أكّدا فيها أنهما يؤيدان أن تكون هاريس مرشحة حزبهما لانتخابات الرئاسة.

وأنهى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز أياماً من التساؤلات حول مدى انضمامهما إلى العدد المتزايد من الديمقراطيين في دعم مسعى هاريس، لنيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات.

وتخلى بايدن عن محاولته إعادة انتخابه، الأحد الماضي، وسط مخاوف من أنه لم يعد لائقاً صحياً وذهنياً لخوض ما يُتوقّع أن يكون سباقاً شاقاً ضد ترمب.

مصدر:TRT عربي
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