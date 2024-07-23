سياسة
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الاحتلال يقتحم طولكرم ويستخدم شاباً درعاً بشرية وهجوم للمستوطنين على حوارة
أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اقتحام مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، للمرة الثانية خلال يومين، إذ حاصر أحد المنازل هناك، فيما استخدم شاباً اعتقله من المدينة واستخدمه "درع بشري" بعدما ثبّته على مقدمة مركبته.
الاحتلال يقتحم طولكرم ويستخدم شاباً درعاً بشرية وهجوم للمستوطنين على حوارة
قوات الاحتلال تستخدم شاباً درعاً بشرية على مقدمة جيب عسكري خلال محاصرة شقة في طولكرم/ صورة: وسائل إعلام فلسطينية / Others
23 يوليو 2024

وقال تلفزيون فلسطين الحكومي إن جيش الاحتلال "اقتحم طولكرم من محورها الجنوبي الغربي، وحاصر منزلاً". وأشار إلى "إطلاق نار في محيط المنزل المحاصر في عزبة الجراد بطولكرم"، لافتاً إلى أن الجيش استهدف "المنزل المحاصر بطائرة انتحارية مسيّرة".

وأظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال جيش الاحتلال لفلسطيني ووضعه فوق مقدمة مركبة عسكرية واستخدامه كدرع بشرية. وتعيد الصورة إلى الأذهان حالة مشابهة عندما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد جريح فلسطيني اتخذه الجيش درعاً بشرية بوضعه على مقدمة آليته خلال تنفيذ اقتحام طولكرم في 22 يونيو/حزيران الماضي.

وعصر الثلاثاء، انسحب جيش الاحتلال، من مخيم طولكرم، بعد اقتحام واسع استمر نحو 16 ساعة وأسفر عن 5 شهداء فلسطينيين 3 منهم قادة في كتائب "القسام" و"شهداء الأقصى"، إضافة إلى دمار كبير. كما استشهد طفل من بلدة بلعا شرق طولكرم، مساء أمس الثلاثاء، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين، ما يرفع عدد شهداء محافظة طولكرم إلى ستة.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين بمدينة جنين بالضفة الغربية وذلك غداة استشهاد 3 من قادتها في مدينة طولكرم. وأوضحت أن مقاتليها نصبوا كميناً ثلاثياً لقوة إسرائيلية قرب قرية المطلة المحاذية لمدينة جنين، ما أدى إلى إصابة جنديين وضابط، مؤكدة انسحاب مقاتليها بسلام.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الأربعاء، إصابة فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا الواقع بين مدينتي رام الله والقدس بالضفة الغربية، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع مواجهات قوية بين مواطنين وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم والتي حاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم وهدمته.

ونفذ الجيش سلسلة اقتحامات في عدة مناطق وبلدات بمحافظات جنين ونابلس ورام الله، تخللتها مواجهات بين السكان وقوات الجيش، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" التي أشارت إلى أن الجيش اقتحم منازل وشرع بتفتيشها.

اعتداءات للمستوطنين في حوارة

في بلدة حوارة جنوبي نابلس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقم إسعاف تابعة لها "تعاملت مع إصابتين في اعتداءات للمستوطنين في البلدة". ووفق "وفا"، فإن "مواجهات اندلعت وسط بلدة حوارة عقب هجوم للمستوطنين على المواطنين والمركبات والمحلات التجارية، ما أدى إلى تحطم نوافذ عدد منها".

وأضافت الوكالة، "إن عدداً من مستوطني مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، أضرموا النار في أراضٍ زراعية جنوب قرية بورين، ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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