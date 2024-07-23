سياسة
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اعتقال 300 محتج بالكونغرس طالبوا بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب على غزة
اعتقلت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي نشطاء يهوداً خلال احتجاجهم على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل داخل المبنى أمس الثلاثاء، قبل يوم من الموعد المقرر لإلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً أمام المجلس.
اعتقال 300 محتج بالكونغرس طالبوا بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب على غزة
اعتقال نشطاء يهود احتجوا في الكونغرس على حرب غزة والدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل / صورة: AFP
23 يوليو 2024

وفي الاحتجاج الذي نظمته جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ارتدى المتظاهرون قمصاناً حمراء كتب عليها عبارات "ليس باسمنا" و"اليهود يقولون توقفوا عن تسليح إسرائيل". وحمل البعض لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، و"دع غزة تعيش".

وكان من المقرر أن تتزامن الاحتجاجات مع زيارة نتنياهو التي سيلتقي خلالها الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب.

وقالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "على مدى الأشهر التسعة الماضية، شهدنا فظائع لا حصر لها في غزة، ارتُكبت باسمنا وموّلتها حكومتنا". وقالت الجماعة إن نحو 300 متظاهر اعتقلوا من بين 400 شاركوا في الاحتجاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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