وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن واشنطن "دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 أغسطس/آب في سويسرا". وأوضح بلينكن أنها "تهدف إلى تحقيق وقف العنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقّق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق".

ورحب قائد قوات الدعم السريع السودانية في وقت متأخر الثلاثاء، بالدعوة الأميركية. وقال محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي عبر منصة إكس إنه "يرحب" بدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مضيفاً "أُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس/آب 2024 في سويسرا".

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي. وقد أدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.