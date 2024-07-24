سياسة
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"مجرم حرب يحظى بمخاطبة الكونغرس".. ردود فعل أمريكية غاضبة قبل خطاب نتنياهو
لقي خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي من المقرر أن يلقيه في الكونغرس الأربعاء، ردود فعل غاضبة على الساحة الأمريكية، وسط عدم ترحيب به بسبب حربه الدموية على قطاع غزة، ومنعه إتمام صفقة تبادل وإعادة الأسرى المعتقلين لدى المقاومة في غزة.
"مجرم حرب يحظى بمخاطبة الكونغرس".. ردود فعل أمريكية غاضبة قبل خطاب نتنياهو
ردود فعل أمريكية غاضبة قبل خطاب نتنياهو بالكونغرس الأمريكي / صورة: AA
24 يوليو 2024

ووصف السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، نتنياهو بمجرم الحرب الذي سيحظى شرف إلقاء كلمة في الكونغرس، قائلاً إن "الأربعاء سيكون أول مرة يعطَى فيها مجرم حرب شرف إلقاء خطاب أمام الكونغرس"، مشيراً إلى أن "الجنائية الدولية قد تصدر قريباً مذكرة اعتقال لنتنياهو"، وقال ساندرز إنه "من غير المقبول أخلاقياً أن ندير ظهورنا لأزمة غزة بخاصة أنها ممولة من دافعي الضرائب".

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إنه "لا ينبغي منح نتنياهو منصة وهو يعطي أولوية لبقائه السياسي على حياة المحتجزين"، فيما علق رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي قائلاً "إن نتنياهو وحكومته فشلا في تطوير إستراتيجية للخروج من غزة".

ورأى النائب الديمقراطي جيري نادلر إن نتنياهو يعرض أمن إسرائيل وحياة الرهائن واستقرار المنطقة وأعراف الديمقراطية للخطر. وأضاف "نتنياهو يريد المحافظة على استقرار ائتلافه المتطرف والإفلات من مشاكله القانونية"، فيما قال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إن "إستراتيجية نتنياهو أدت إلى مقتل أكثر من 12 ألف طفل وامرأة وسببت المجاعة بغزة".

في السياق، اعتبر السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، أن نتنياهو شكّل حكومة من الوزراء الأكثر تطرفاً بينهم سموتريتش وبن غفير، بينما يفر من المساءلة بخاصة بعد الفشل الاستخباراتي الكبير في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

  • وأضاف: "لن أحضر خطاب نتنياهو أمام الكونغرس وأدعو زملائي لأن يفعلوا مثلي. حكومة نتنياهو تطبق كل يوم نظرية إسرائيل الكبرى وتشجع المستوطنين على طرد الفلسطينيين. وتصرفات وسياسات نتنياهو وشركائه المتطرفين تؤثر في العلاقة مع الولايات المتحدة".

ومنذ الاثنين يزور نتنياهو واشنطن، وأعلن مكتبه الثلاثاء، أنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض الخميس، بينما يلتقي في اليوم التالي المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب، حسب ما أعلن الأخير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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