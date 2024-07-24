سياسة
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مجاني ويحل مسائل رياضية.. ميتا تطلق أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي "Llama 3"
أصدرت META Platforms (ميتا بلاتفورمز) المالكة لفيسبوك، أمس الثلاثاء، أكبر نسخة من نماذجها للذكاء الاصطناعي (Llama 3)، بنسخة مجانية تتميز بأنها متعددة اللغات وذات مقاييس أداء عامة تنافس نماذج مدفوعة لشركات منافسة، مثل OpenAi.
مجاني ويحل مسائل رياضية.. ميتا تطلق أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي "Llama 3"
ميتا تطلق أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي "Llama 3" / صورة: OpenDataScience
24 يوليو 2024

وقالت عملاق التواصل الاجتماعي ميتا، في منشور على مدونة وفي ورقة بحثية أعلنت فيها إصدار نموذج (Llama 3) الجديد، الذي يمكنه التحدث بثماني لغات وكتابة أكواد كمبيوتر بجودة عالية وحل مسائل رياضية أكثر تعقيداً من الإصدارات السابقة.

ويتضاءل إصدار العام الماضي أمام هذا الإصدار الذي يضم 405 مليارات مقياس أو متغير تأخذها الخوارزميات في الاعتبار لتوليد ردود على استفسارات المستخدم رغم أنه لا يزال أصغر من النماذج الرائدة للمنافسين.

وتوجد أنباء أن نموذج GPT-4 لشركة OpenAi يضم تريليون متغير، وتستثمر شركة أمازون في نموذج يحتوي على تريليونَين.

وخلال ترويجه النموذج Llama 3 عبر قنوات متعددة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، إنه يتوقع أن تتفوق نماذج Llama المستقبلية على المنافسين بحلول العام المقبل.

وأضاف أن برنامج الدردشة الآلي (META Ai) المدعوم بهذه النماذج في طريقه ليصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية بحلول نهاية هذا العام، إذ يستخدمه مئات الملايين من الأشخاص بالفعل.

وتسمح ميتا إلى حد بعيد للمطورين باستخدام نماذج Llama مجاناً، وهي استراتيجية يقول الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إنها ستؤتي ثمارها في شكل منتجات مبتكرة ومشاركة أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي الأساسية للشركة. ومع ذلك، أثارت التكاليف المترتبة على ذلك دهشة بعض المستثمرين.

كما ستستفيد الشركة إذا اختار المطورون استخدام نماذجها المجانية بدلاً من النماذج المدفوعة، الأمر الذي من شأنه أن يحد من استخدام نماذج المنافسين.

وروجت ميتا في إعلانها، المكاسب التي حققتها في اختبارات الرياضيات والمعرفة الرئيسية التي قد تجعل هذا الاحتمال أكثر جاذبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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