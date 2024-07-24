وقالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن قوة إسرائيلية قتلت عنصراً بالضابطة الجمركية بالسلطة الفلسطينية في طوباس بالضفة الغربية، بدعوى أنه أطلق النار عليها.

وأضافت: "بحسب التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن الجنود وصلوا إلى مبنى، بناء على معلومات استخباراتية عن وجود مطلوبين فيه"، وادّعت الهيئة أن العنصر "لاذ بالفرار مع أحد المطلوبين وأطلق النار على القوة التي ردت بإطلاق النار وقتلته".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "استشهد أحد أفراد الضابطة الجمركية وأصيب آخر بجروح، صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس".

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت طوباس وحاصرت منزلاً اندلعت إثر ذلك اشتباكات مسلحة، دون توفر مزيد من التفاصيل، فيما نفذت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في مخيم قلنديا للاجئين عملية عسكرية استمرت عدة ساعات فجرت خلالها منزلاً بعد أن أخلت عشرات المنازل المجاورة، وفق شهود عيان.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات السكان وجيش الاحتلال، وقد استخدم الأخير الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد شاب، فيما أعلنت "وفا" أيضاً استشهاد شاب آخر برصاص الاحتلال في طولكرم.

وفي بيت لحم، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية بمخيم الدهيشة اعتقل خلالها عدداً من الفلسطينيين، حسب شهود عيان بيّنوا أن مواجهات متفرقة اندلعت بينه وبين فلسطينيين في المدنية، فيما استهدف شبّان قوات الاحتلال بعبوات حارقة في بلدة ارطاس الملاصقة لبيت لحم، ما أدى إلى إحراق آلية عسكرية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عدداً من الاقتحامات طالت مدناً وبلدات بالضفة الغربية، اعتُقل خلالها فلسطينيون، كما تسببت في استشهاد وجرح عدد منهم، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم في الضفة الغربية.

في السياق، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اقتحام مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال يومين، فقد حاصر أحد المنازل هناك، فيما استخدمت قوات الاحتلال شابّاً اعتقله من المدينة "درعاً بشرية"، بعدما ثبتته على مقدمة مركبة عسكرية.

من جانب آخر، وفي بلدة حوارة جنوبي نابلس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقم إسعاف تابعة لها "تعاملت مع إصابتين في اعتداءات للمستوطنين في البلدة".

وكان الاقتحام الأبرز لمخيم قلنديا، إذ قالت "وفا"، إن "20 سيارة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرافة ونحو 100 جندي من جنود المشاة، اقتحموا مخيم قلنديا (شمالي القدس) وحاصروا منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم تمهيداً لهدمه".

في غضون ذلك، أُصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية أرطاس جنوب بيت لحم، فيما جرى اعتقال ثلاثة شبان من المحافظة، وشاب رابع من مدينة قلقيلية، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته مخلّفاً 586 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف و400 مصاب، حسب مصادر رسمية فلسطينية.