وأفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الأربعاء، بأن عناصر الاستخبارات التركية تعقّبت تحركات الإرهابيين، أندوك تولهيلدان، الملقب بـ"عمر فرات"، ومواطنَيْن إيرانيَّين مرافقَين له، رامان ريناس الملقب بـ"عرفان زندي"، وسنغافر ميكايل الملقب بـ"هداية رسولي"، من تنظيم PKK/KCK الإرهابي في السليمانية.

وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية راقبت كل خطوة للإرهابيين خلال الفترة الأخيرة، وانتظرت الوقت الأنسب للقضاء عليهم في أوكارهم عبر عملية جوية نوعية ومُحكمة، ما مثَّل ضربة كبيرة وخسارة معنوية للتنظيم الإرهابي وعطَّل أنشطته الإرهابية في ريف السليمانية.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وينشط التنظيم الإرهابي شمالي العراق ويتخذ من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.