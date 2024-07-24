وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، بأن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد عائلات في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيداً و110 مصابين".

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 39 ألفاً و145 شهيداً و90 ألفاً و257 مصاباً.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن مصادر طبية، إن 5 فلسطينيين استُشهدوا وأُصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة الجرن في جباليا شمالي القطاع.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج (وسط)، وأطلقت آلياته النار على شمال المخيم، ومنطقة وادي غزة وشمال شرقي مخيم النصيرات. كما استهدف طيران الاحتلال المروحي، حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

قصف متواصل على خان يونس

وفي جنوب القطاع، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، لليوم الثالث على التوالي.

وقال متحدث جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "لليوم الثالث على التوالي لا تزال القوات الإسرائيلية وكثير من الآليات موجودة وسط بلدة بني سهيلا في مناطق دوار العلم، ومحيط مقبرة البلدة، وشارع الشهداء، ومدرسة الفارابي، وصالة ليلة العمر".

وأضاف بصل: "لا يزال القصف المدفعي يستهدف الأطراف الشرقية لبلدة القرارة والسطر الغربي والسطر الشرقي، وهناك عمليات نسف للمنازل وتدمير للبنية التحتية"، مشيراً إلى أن هناك مناشدات كثيرة من مواطنين محاصَرين في بلدة بني سهيلا يطالبون بإجلائهم من المنطقة، ومن بينهم جرحى ومرضى.

وذكرت "وفا" أن الاحتلال نسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، وأطلقت آلياته النار بكثافة تجاه المنازل في بلدة بني سهيلا، وسط قصف مدفعي، إضافةً إلى غارة استهدفت منزلاً في منطقة السطر، كما تعرضت المنطقة الشرقية من مدينة حمد لقصف صاروخي من طيران الاحتلال الحربي.

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً جوياً ومدفعياً على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وفي مدينة رفح المجاورة، شنت طائرات الاحتلال أيضاً غارة على المنطقة الشمالية من المدينة.