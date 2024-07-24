سياسة
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أردوغان يهنئ رئيس أوزبكستان بعيد ميلاده
هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، بعيد ميلاده السابع والستين، حسب بيان من دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية.
أردوغان يهنئ رئيس أوزبكستان بعيد ميلاده
أردوغان يهنئ رئيس أوزبكستان بعيد ميلاده / صورة: الرئاسة التركية
24 يوليو 2024

وذكر البيان أن الرئيس التركي هنّأ باسمه وباسم الشعب التركي ميرزيوييف، بعيد ميلاده، وبحث معه العلاقات الثنائية بين تركيا وأوزبكستان والقضايا الإقليمية والعالمية.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس أردوغان عن أمله أن تنتقل العلاقات بين تركيا وأوزبكستان إلى مستوى أعلى سواء على المستوى الثنائي أو على المنصات متعددة الأطراف، خصوصاً منظمة الدول التركية.

وتتجه علاقات الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وأوزبكستان نحو مستويات عالية منذ استقلال الأخيرة وبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من ثلاثين عاماً، فيما رفع البلَدان علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية عام 2017، وهو العام الذي شهد انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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