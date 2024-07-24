وذكر البيان أن الرئيس التركي هنّأ باسمه وباسم الشعب التركي ميرزيوييف، بعيد ميلاده، وبحث معه العلاقات الثنائية بين تركيا وأوزبكستان والقضايا الإقليمية والعالمية.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس أردوغان عن أمله أن تنتقل العلاقات بين تركيا وأوزبكستان إلى مستوى أعلى سواء على المستوى الثنائي أو على المنصات متعددة الأطراف، خصوصاً منظمة الدول التركية.

وتتجه علاقات الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وأوزبكستان نحو مستويات عالية منذ استقلال الأخيرة وبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من ثلاثين عاماً، فيما رفع البلَدان علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية عام 2017، وهو العام الذي شهد انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بينهما.