وأضاف المسؤولون أن الطائرة، التي كانت تقل طاقماً مكوناً من فردين و17 فنياً، كانت في طريقها إلى مطار بوخارا الجديد في نيبال لإجراء صيانة دورية، فيما قالت هيئة الطيران المدني في بيان "انحرفت الطائرة إلى اليمين بعد الإقلاع بقليل، وتحطمت على الجانب الشرقي من المدرج".

وقالت شركة "ساوريا" إن 18 ممن كانوا على متن الطائرة نيباليون فيما كان على متنها مهندس واحد من اليمن، فيما ذكر تيج بهادور بوديال المتحدث باسم مطار تريبهوفان الدولي في كاتمندو "لم ينج إلا الطيار ويتلقى العلاج في المستشفى".

ويشير موقع خطوط "ساوريا" إلى أنها لا تشغّل سوى طائرات من طراز "بومباردييه سي آر جاي 200"، وتحطّمت الطائرة قرابة الساعة 11,15 (05,30 ت غ)، وفق بيان للجيش، مضيفاً أن فريق الاستجابة السريعة التابع للجيش يساعد في جهود الإنقاذ.

وشهد قطاع الطيران في النيبال ازدهاراً في السنوات الأخيرة، إذ ينقل البضائع والسكان والمتسلّقين الأجانب بين مناطق يصعب الوصول إليها، لكنه يعاني من مشكلة في إجراءات السلامة نتيجة التدريب والصيانة غير الكافيَين وهي مشكلة تفاقمها تضاريس البلاد الجبلية الوعرة.