سياسة
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استنفار أمني فرنسي.. ألف شرطي لتأمين مباراة مالي وإسرائيل في الأولمبياد
يتولى نحو ألف عنصر من الشرطة الفرنسية ضمان أمن المباراة المقررة اليوم الأربعاء بين إسرائيل ومالي في افتتاح منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد، باريس حيث من المتوقع أن تحدث احتجاجات، وذلك وفق ما أفاد به وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
استنفار أمني فرنسي.. ألف شرطي لتأمين مباراة مالي وإسرائيل في الأولمبياد
الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي عناصر شرطة خلال فاعليات التحضير لأولمبياد باريس / صورة: Reuters
24 يوليو 2024

وصنّفت قوات الأمن الفرنسية المباراة التي يخوضها المنتخب الإسرائيلي على ملعب "بارك دي برنس" في باريس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة، وكذلك المباراة بين أوكرانيا والعراق في مدينة ليون جنوب شرق البلاد ضمن المجموعة الثانية، عاليتَي المخاطر، وذلك نتيجة الحرب الدائرة في غزة والحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال دارمانان لتلفزيون "بي أف أم" وإذاعة "آر أم سي" إن "لجميع المسابقات خطة أمنية، هاتان المباراتان، وخاصة المباراة التي ستقام على ملعب بارك دي برينس، ستحظيان بأمن (مشدد) وبمحيط لمكافحة الإرهاب"، وتابع: "الليلة في بارك دي برنس سيكون هناك ألف شرطي لضمان أننا هناك من أجل هذه الرياضة"، وليس لأعمال شغب أو شيء من هذا القبيل.

وسيحصل جميع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ رسمياً الجمعة، على حراسة شخصية على مدار الساعة توفرها قوات النخبة من الشرطة الفرنسية، في القرية الأولمبية أو في كل مرة يغادرون فيها المجمع الواقع في شمال باريس.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الأمن "تتوقع أعمالاً واضطرابات حول الملعب" الأربعاء، وقال إنه من المحتمل أن "يطلق الناس الشتائم من المدرجات" أو تُطلق "صافرات (استهجان) وأن تظهر أعلام خلال عزف النشيد الوطني على سبيل المثال".

وأمس الثلاثاء، نفت حركة حماس، صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه شخص يهدد بعمليات قتل في العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية مشاركة إسرائيل في الأولمبيات القادمة، متهمة تل أبيب بفبركته ونسبه إلى المقاومة الفلسطينية.

وتحتضن باريس دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، التي من المقرر أن تبدأ في 26 يوليو/تموز الجاري وتستمر حتى 11 أغسطس/آب القادم، ويأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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