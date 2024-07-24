سياسة
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23 مليون شخص بلا غذاء.. الأمم المتحدة تُحذر من تفاقم المجاعة في السودان
حذرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من تفاقم خطر المجاعة في السودان بسبب ندرة الغذاء وشحّ المساعدات الإنسانية.
23 مليون شخص بلا غذاء.. الأمم المتحدة تُحذر من تفاقم المجاعة في السودان
750 ألف شخص في السودان على وشك المجاعة / صورة: AFP
24 يوليو 2024

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن 23 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الغذاء الكافي، قائلاً: "هذا يساوي إجمالي سكان أستراليا".

وأضاف دوجاريك أن 750 ألف شخص على وشك المجاعة، مشدداً على أن الشعب السوداني يواجه "أسوأ السيناريوهات".

وحذر من أن الوضع سيتفاقم خلال موسم الأمطار (يبدأ في يونيو/حزيران من كل عام).

كما أشار المسؤول الأممي إلى أنه لم يجرِ تمويل سوى 30% من مبلغ 2.7 مليار دولار المطلوب سنوياً لخطة المساعدات الإنسانية للسودان.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي. وقد أدى النزاع إلى مقتل نحو 15 ألف شخص ونزوح 10 ملايين، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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