سياسة
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وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون للتفاوض شريطة أن تُظهر روسيا حسن نية
أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب، شريطة إظهار الأخيرة "حُسن نية" في هذا المسار.
وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون للتفاوض شريطة أن تُظهر روسيا حسن نية
كوليبا يبحث مع نظيره الصيني سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا / صورة: AFP
24 يوليو 2024

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن كوليبا التقى نظيره الصيني في قوانغتشو (جنوب)، في زيارة هي الأولى لمسؤول أوكراني رفيع المستوى، منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، إن كوليبا أكد خلال اللقاء "موقف أوكرانيا المتمثل في الاستعداد للتفاوض مع الجانب الروسي (...) عندما تكون روسيا مستعدة للتفاوض بحُسن نية"، مضيفاً أن "الجانب الروسي حالياً غير مستعد لفعل ذلك".

وأمس الثلاثاء، كتب كوليبا على إنستغرام: "من المقرر إجراء مناقشات معمقة ومفصلة وجوهرية مع نظيري الصيني وانغ يي حول سبل التوصل إلى سلام عادل"، مضيفاً بأنه "يتعين علينا تجنب التنافس بين خطط السلام". وشدد على أنه "من المهم للغاية أن تنخرط كييف وبكين في حوار مباشر وتبادل حول مواقفهما".

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب عودته من زيارة لواشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إنه يؤيد مشاركة روسيا في قمة مقبلة حول السلام في أوكرانيا تنظمها كييف. وكانت قمة أولى قد نُظّمت منتصف يونيو/حزيران في سويسرا بحضور عشرات البلدان. لكنّ روسيا لم تتلقَّ دعوة لحضورها، فقررت الصين عدم المشاركة، معتبرة أن القمة "لا تملك أي فرصة لتحقيق تقدم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، فيما فرضت عواصم، في مقدمتها واشنطن، عقوبات اقتصادية مشدَّدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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