وقال أردوغان في رسالة نشرها، الأربعاء، على منصة إكس، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإعادة فتح "آيا صوفيا" للعبادة: "أهنئكم بذكرى إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير ورمز فتح إسطنبول، للعبادة بما يتوافق مع وقفية السلطان محمد الفاتح"، مضيفاً: "الحمد لله، ليكن إحياء آيا صوفيا مباركاً".

وفي 24 يوليو/تموز 2020، أُقيمت أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير، منذ 86 عاماً، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائبه السابق فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان السابق مصطفى شنطوب، ووزراء ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدم مسجداً لمدة 481 عاماً، وحوِّل إلى متحف عام 1934، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.