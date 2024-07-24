وقال إينان إن العراق "بلد عانى من الاحتلال والصراعات وعنف المنظمات الإرهابية القاسية لأكثر من 40 عاماً"، مشيراً إلى أن تركيا تتفهم مخاوفه في هذا الشأن جيداً، باعتبارها دولة مجاورة تعاني من الإرهاب.

وأشاد بالتقدم الكبير الذي أحرزه البلدان في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، وتفعيل الآلية الأمنية رفيعة المستوى في هذا السياق، عقب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق في أغسطس/آب 2023.

وأشار إلى أنه جرى تصنيف تنظيم PKK الإرهابي "تهديداً مشتركاً" للبلدين في الاجتماع الذي عقد في أنقرة في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأُعلن أنه "تنظيم محظور" في اجتماع مارس/آذار 2024. وأوضح أن العمليات العسكرية المستمرة للقوات المسلحة التركية في شمال العراق تجري مع الاحترام الكامل لسلامة أراضي العراق، وتهدف إلى القضاء على تنظيم PKK الإرهابي الذي يهدّد الأمن القومي لتركيا والعراق.

تطورات إيجابية بالعراق

وعلى صعيد آخر قال السفير التركي: "هناك تطورات إيجابية ظهرت في العراق مؤخراً، ويبدو أنه يعمل بسرعة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة على تعزيز آلية الدولة في السياسة الخارجية والداخلية"، مضيفاً أن "العراق يتخذ خطوات إيجابية لاستعادة ثقله السابق في السياسة الخارجية".

وأوضح أن بلاده تريد زيادة الحوار في مجالات التعاون وتنويع قنوات الحوار، وتولي أهمية للاتصالات على مستوى القيادة. كما ترغب تركيا دائماً، وتدعم استمرار العملية الديمقراطية التي تتقدم بطريقة سليمة في العراق.

قضية المياه وطريق التنمية

وفي معرض حديثه عن قضية المياه بين تركيا والعراق، أفاد إينان أن الرئيس أردوغان ينظر إلى قضية المياه من منظور إسلامي وإنساني، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية الموقعة في موضوع المياه، وأنه مع قدوم الشركات التركية إلى العراق بهذه الاتفاقية، ستعمل أنقرة وبغداد على تشييد البنية التحتية للمياه في العراق معاً.

وفي حديثه عن مشروع طريق التنمية، ذكر إينان أن المشروع هو مشروع عراقي، وأن التقدم السريع مطلوب في هذا الصدد. وقال: "نلاحظ أن المشروع في ميناء الفاو يتقدم بسرعة، ومع ذلك، نعتقد أنه ينبغي تسريع مشروع طريق التنمية بشكل عام".

وفي سياق الحديث عن وضع التركمان في العراق، قال السفير التركي: "إن التركمان هم عنصر مؤسس وأساسي في العراق". ولفت إلى أن التركمان ليسوا في كركوك فقط، بل أيضاً في الموصل ودهوك وأربيل، مشدداً على أن المجتمع التركماني "غير ممثل بشكل صحيح في السياسة العراقية".

العلاقات بين أنقرة وحكومة إقليم شمال العراق

وذكَّر السفير بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لأربيل خلال زيارته للعراق. وقال: "نحن جيران لحكومة إقليم شمال العراق على معظم حدود بلادنا مع العراق. وليس لدينا سوى بوابة حدودية واحدة، وهي ضمن الحدود الإدارية للإدارة الإقليمية"، مضيفاً "نولي أهمية لهذه العلاقات واستمرار الاستقرار في الإدارة الإقليمية، فاستقرار هذه المنطقة يؤثر بشكل مباشر في استقرار منطقتنا الحدودية".