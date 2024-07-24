وذكر بيان للخارجية التركية، اليوم الأربعاء "نشعر بالحزن لوفاة 18 شخصاً في حادث تحطّم طائرة في نيبال، ونتقدم بتعازينا لشعب نيبال وأسر الضحايا".

وكان مسؤولون في نيبال، أكدوا مصرع 18 شخصاً عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة ساوريا النيبالية للطيران، واشتعلت فيها النيران في أثناء إقلاعها من العاصمة كاتمندو، اليوم الأربعاء،

وأضاف المسؤولون أن الطائرة، التي كانت تقل طاقماً مكوناً من فردين و17 فنياً، كانت في طريقها إلى مطار بوخارا الجديد في نيبال لإجراء صيانة دورية، بينما قالت هيئة الطيران المدني في بيان "انحرفت الطائرة إلى اليمين بعد الإقلاع بقليل، وتحطّمت على الجانب الشرقي من المدرج".