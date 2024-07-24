سياسة
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تركيا تعزي في وفاة 18 شخصاً لقوا حتفهم بحادث تحطّم طائرة في نيبال
عبّرت وزارة الخارجية التركية، عن حزنها، لوفاة أشخاص في حادث تحطّم طائرة بالعاصمة النيبالية كاتمندو، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقدمة تعازيها لشعب نيبال وأسر الضحايا.
تركيا تعزي في وفاة 18 شخصاً لقوا حتفهم بحادث تحطّم طائرة في نيبال
الخارجية التركية تعزي في وفاة 18 شخصاً لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة في نيبال  / صورة: AA
24 يوليو 2024

وذكر بيان للخارجية التركية، اليوم الأربعاء "نشعر بالحزن لوفاة 18 شخصاً في حادث تحطّم طائرة في نيبال، ونتقدم بتعازينا لشعب نيبال وأسر الضحايا".

وكان مسؤولون في نيبال، أكدوا مصرع 18 شخصاً عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة ساوريا النيبالية للطيران، واشتعلت فيها النيران في أثناء إقلاعها من العاصمة كاتمندو، اليوم الأربعاء،

وأضاف المسؤولون أن الطائرة، التي كانت تقل طاقماً مكوناً من فردين و17 فنياً، كانت في طريقها إلى مطار بوخارا الجديد في نيبال لإجراء صيانة دورية، بينما قالت هيئة الطيران المدني في بيان "انحرفت الطائرة إلى اليمين بعد الإقلاع بقليل، وتحطّمت على الجانب الشرقي من المدرج".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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