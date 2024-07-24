وبيّنت الحصيلة التي نشرها جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني إصابة جندي واحد جراء المعارك البرية بغزة، ما يرفع عدد المصابين من الجيش منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول حين بدأت المعارك البرية في القطاع إلى 2148 جندياً ارتفاعاً من 2147 أمس الثلاثاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن إصابة جنود في الضفة الغربية وعند الحدود اللبنانية. وأشار إلى أنه يتلقى حالياً العلاج 30 جندياً بحالة خطيرة و185 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

وطبقاً للمعطيات فإن 683 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 326 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته مخلّفاً 586 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف و400 مصاب، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

بينما تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الحدود، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني، وترهن تلك الفصائل وقف القصف بإنهاء الحرب على غزة.