سياسة
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مناصرون لفلسطين يغلقون مدخل الخارجية البريطانية.. والشرطة تعتقل 9 منهم
أغلق متظاهرون مناصرون لفلسطين اليوم الأربعاء، مدخل وزارة الخارجية البريطانية بالعاصمة لندن، مطالبين بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل والكشف عن المبررات القانونية لاستمرار البيع، بينما اعتقلت الشرطة 9 أشخاص منهم.
مناصرون لفلسطين يغلقون مدخل الخارجية البريطانية.. والشرطة تعتقل 9 منهم
الشرطة البريطانية تعتقل عدداً من المتضامنين مع فلسطين عقب إغلاقهم مدخل وزارة الخارجية بلندن / صورة أرشيفية: AA 
24 يوليو 2024

وتجمع المتظاهرون، في مجموعة، أطلقوا عليها اسم "عمال من أجل فلسطين حرة"، أمام تمثال "توماس كوك" في شارع "المول" أمام قصر باكنغهام الساعة 07:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتوجهوا إلى الوزارة.

ودعت المجموعة، الحكومة البريطانية الجديدة التي تولت السلطة في 5 يوليو/تموز الجاري، إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بينما شددت الشرطة من إجراءاتها الأمنية في مواجهة المتظاهرين.

وخاطبت وزير الخارجية ديفيد لامي، قائلة: "نحن نخجل منك" و"ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط"، و"فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر" و"حظر الأسلحة الآن"، كما رفعوا لافتات كتب عليها: "إبادة جماعية بريطانية الصنع" و"وقف فوري لإطلاق النار" و"أوقفوا مبيعات الأسلحة وأنهوا الاحتلال" و"هذا المصنع يوفر أسلحة للإبادة الجماعية" و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

في المقابل، اعتقلت الشرطة البريطانية تسعة متظاهرين، وقالت إن المحتجين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية ومنعوا مرور المشاة والمركبات، وذكرت في وقت لاحق أن الاحتجاج يمكن أن يستمر إذا ظل الشارع مفتوحاً، وقال متحدث باسم شرطة العاصمة "عندما رفضت المجموعة التزام الشروط، تدخل الشرطيون واعتقلوا تسعة أشخاص، وسرعان ما أعادوا حركة المرور".

وكان وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي، قال، الأسبوع الماضي إن من الخطأ فر ض حظر شامل على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لكنه سيتبع عملية شبه قضائية لتقييم ما إذا كان من الممكن الاستمرار في بيع أسلحة هجومية قد تستخدم في غزة.

وعلى عكس الحكومة القديمة، دعت الحكومة الجديدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إلا أنها لم تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة ريشي سوناك، باستثناء وعدها بإعادة الدعم المالي لوكالة الأونروا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي وبريطاني حرباً "وحشية" على غزة خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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